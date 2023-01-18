Нутрициолог объяснила, становится ли мед опасным, если его нагреть

Мед считается одним из самых полезных продуктов, потому что в его составе содержится большое количество витаминов и антиоксидантных веществ. Но многие думают, если его нагреть, то он станет опасным для здоровья. Так ли это?

На этот вопрос ответила на своей странице в Instagram нутрициолог и физиолог Ольга Дорош.

По словам специалиста, пчелы собирают нектар с растений и затем под действием их слюнных и желудочных ферментов он превращается в мед. В частности, нужно не менее 8 пчел, чтобы получилась одна чайная ложка меда.

Нутрициолог говорит, что 80-85 процентов составляющих меда — это простые углеводы, лидерами среди них являются глюкоза и фруктоза. Они очень быстро усваиваются организмом, и их избыточное количество способствует набору веса, проблемам с кожей, стимулирует развитие диабета, проблем с сердцем и холестерином.

Ольга Дорош отметила, если мед нагреть и добавить в чай, например, то он не станет ядовитым. Чтобы продукт стал опасным для употребления, его нужно греть достаточно долго и на высоких температурах. А все потому, что вещества из меда во время нагревания взаимодействуют активно между собой и образуется гидроксиметилфурфурол, который в больших дозах потенциально опасен для человека.

«Курсор» писал ранее, что одним из самых вкусных натуральных продуктов является мед. В его составе содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания работы нашего организма. Врач Мария Вороненко назвала пять убедительных причин, почему ложечку меда следует съедать каждый день перед сном.

Еще мы писали, что употребление медовой воды натощак может являться профилактикой простудных заболеваний или даже может нормализовать работу кишечника.