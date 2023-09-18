Обезьяна пришла на похороны фермера, кормившего ее, где растрогала людей своим неожиданным действием

История, которая показывает, что даже дикие животные способны на дружеские чувства к человеку.

В Индии состоялись похороны фермера, которые неожиданно посетила обезьяна, знакомая с ним.

Об этом сообщает Daily Star.

Чанданлал Верма жил в селе Гондия (Уттар-Прадеш, Индия), где занимался фермерством. Большое количество своего времени он проводил на своих полях, где выращивал различные продукты.

Его урожаю угрожали голодные животные, а потому он следил за ними из соседней хижины. Когда он был в ней, к нему каждый день приходила обезьяна, с которой он делился продуктами.

Однако мужчина умер, а его родственники устроили похороны в семейном доме 10 сентября. Во время церемонии там неожиданно появилась обезьяна, получавшая от мужчины еду.

Сперва она подняла покрывало с лица усопшего, посмотрев ему в глаза. По мнению специалистов по поведению животных, с помощью этого жеста обезьяна убедила себя, что фермер на самом деле умер.

Вскоре после этого примат прижался грудью и лапами к земле, когда поблизости находились родственники Вермы. Во время нахождения в этом месте животное даже положило руку на колено женщины, словно оно присоединилось к человеку в его ужасной скорби.

Известно, что это не одинокий случай дружбы, завязавшейся между человеком и обезьяной. К примеру, в прошлом житель Шри-Ланки регулярно давал еду дикой серой обезьяне лангура, которая после смерти мужчины удивила его родных. Так, когда проходили похороны, примат посмотрел на покойного в гробу, а после наклонился, обнял и поцеловал его в щеку.

Также "Курсор" сообщал, что в Новой Зеландии хозяин построил для своего 20-летнего кота уникальный лифт.