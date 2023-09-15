В Новой Зеландии хозяин построил для своего 20-летнего кота уникальный лифт

Мужчина смастерил тележку, рельсы, на которых она ездит, и электронный подъемник, позволяющий управлять лифтом.

В Новой Зеландии 20-летний кот Фродо уже не так подвижен, как раньше, но его владелец по-прежнему его любит.

Мужчина собственноручно сделал лифт для котика, который не может спускаться по лестнице.

Блогер и инфлюэнсер Лиам Томпсон создал устройство, которое помогает его 20-летнему любимцу спускаться с лестницы дома.

Ранее Томпсон уже делал лифт, лично протестовавший.

Блогер-миллионник живет в Новой Зеландии. На своей странице в соцсети он публикует развлекательный контент и показывает своих домашних любимцев – собачку Макса и кота Фродо.

По словам Лиама, Фродо любит сидеть во дворе, греясь на солнышке, однако его преклонные годы уже сказываются - котику трудно спускаться по лестнице из дома.

Так что парень решил сделать пушистику безопасный лифт, который может перевозить Фродо. Он смастерил тележку, рельсы, на которых она ездит, и электронный подъемник, позволяющий управлять лифтом.

Как информировал Курсор,если вы заметили, что кот на подоконнике начал «стрекотать» и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, — просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен.Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Также Курсор сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумалспособ выпрашивать еду.

До этого мы сообщали,как правильно расшифровать мяуканье кота. Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные.