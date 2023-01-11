Обнаружена часть мозга, которая отвечает за карьерный рост

Ученые выяснили, что правая лобная часть мозга ответственна за психические процессы, связанные с абстракцией и стратегией.

Продвижение по карьерной лестнице зависит от множества фактров: от профессионализма, удачи и везения, нужных знакомств. А теперь выяснилось, что за это отвечает конкретная часть мозга.

Об этом пишет SciTechDaily.

Эту часть мозга назвали подвижным интеллектом. Как определили ученые, он является определяющей чертой человеческого познания, отвечая за профессиональный успех, социальную мобильность, здоровье и долголетие.

Подвижный интеллект обеспечивает проведение сложных психических процессов, связанных с абстракцией и стратегией. Эти навыки используются в повседневной деятельности — от организации переговоров до заполнения налоговой декларации.

Ученые пытались установить, какие части мозга необходимы для определенной способности, для этого изучали разных пациентов, у которых эта часть либо отсутствует, либо повреждена. Таким образом удалось составить «картирование дефицита поражения».

Были опрошены 227 пациентов, перенесших либо опухоль головного мозга, либо инсульт в определенных частях мозга. Для анализа использовался тест на гибкость интеллекта, который включает задачи на зрительные образы с множественным выбором возрастающей сложности. Каждая задача представляет собой неполный набор геометрических фигур и требует выбора недостающей части из множества возможных вариантов.

Это позволило исследователям совместить карту когнитивных способностей мозга и центры повреждений, составив карту различных частей мозга с расшифровкой, какие части отвечают за некие определенными задания.

Оказалось, что снижение производительности подвижного интеллекта в основном ограничивалось пациентами с поражениями правой лобной доли, а не с обширным набором поврежденных областей.

Ведущий автор, профессор Лиза Чиполотти, пояснила: «Наши результаты впервые показывают, что правые лобные области мозга имеют решающее значение для высокоуровневых функций, связанных с подвижным интеллектом, таких как проблемное мышление, решение и рассуждение».

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