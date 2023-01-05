Развенчаны пять мифов о работе головного мозга

Многие процессы в человеческом организме остаются непонятными, что является благодатной почвой для существования различных мифов.

О заблуждениях, касающихся деятельности головного мозга человека, говорится в материале портала Storinka.

Человек использует мозг только частично

Одно из самых популярных и достаточно пошлых утверждений о мозге – он работает не в полную силу. Это не так. Ряд научных исследований свидетельствует, что в мозгу нет зон, которые всегда были бы пассивными.

С возрастом мозг работает хуже

Принято считать, что с возрастом у человека становятся все выше риски нейродегенеративных заболеваний. Однако, хотя со старением человек действительно склонен хуже запоминать новую информацию (эта черта корректируется когнитивными тренировками) и ему становится труднее выстраивать логические выводы, в остальном на функционировании головного мозга старение практически не отражается.

Алкоголь убивает клетки мозга

На самом деле, если не употреблять спиртное регулярно в сверхдозах, его переработку вполне сможет одолеть печень. Злоупотребление алкоголем может приводить к потере координации и способности ясно мыслить, как к последствиям того, что печень не справляется с расщеплением излишков спиртного, и его действие оказывается коснуться мозжечка. В то же время, по словам ученых, это не может повлечь за собой разрушение на клеточном уровне.

Развивающие игры для мозга делают умнее

Если вам предлагают какие-либо игры и упражнения, помогающие стать умнее, не верьте, что такое возможно. По мнению ученых, это скорее бессмысленное занятие, поскольку все сводится к выполнению однотипных задач, что не повышает интеллект.

У творческих личностей сильнее развито правое полушарие

Судя по данным исследований, оба полушария мозга работают у всех людей одинаково, то есть нет более существенной активности только одного из них в связи с творческими или иными способностями.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.