Обнаружено вещество, повышающее половое влечение у обоих полов

Ученые изучили влияние гормона на людей с пониженным половым влечением и были поражены результатами.

Недавно выявленный гормон эффективно стимулирует либидо, причем как у женщин, так и у мужчин.

Об этом сообщает издание Health.

Британские исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили этот гормон с важными свойствами. Его назвали кисспептин.

Предыдущие наблюдения доказывали, что он может стимулировать женские яичники к производству яйцеклеток, также улучшать настроение у здоровых парней.

Теперь исследователи изучили влияние гормона на людей с пониженным половым влечением. В рамках испытаний гормон вводился мужчинам и женщинам, которых потом подключали к аппарату МРТ и отслеживали активность их мозга в обычном состоянии при просмотре эротических видео.

Выяснилось, что кисспептин успешно стимулирует нужные зоны мозга. Все участники ощущали возбуждение, что подтвердили результаты сканирования.

Также оказалось, что участники мужского пола отметили появление эрекции при просмотре роликов, а ее качество, по данным исследователей, улучшилось на 56%.

Результаты чрезвычайно важны, считают исследователи, поскольку много людей страдают от нарушения либидо в современном мире.

Также ученые отмечают, что лучшую динамику после приема кисспептина показали участники с самым плохим либидо. А в спокойной обстановке эти результаты могут быть еще лучше.

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