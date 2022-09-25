Офтальмолог дал семь советов, которые помогут сохранить здоровье глаз

Зрение может ухудшаться из-за заболеваний роговицы, катаракты, вследствие хронического стресса, а также из-за чрезмерного использования гаджетов.

Зрение может ухудшаться из-за заболеваний роговицы, катаракты (помутнения хрусталика), вследствие хронического стресса, или же из-за чрезмерного использования гаджетов: глаз человека рассчитан на постоянное переключение и сканирование объектов на разных расстояниях, а «залипая» на несколько часов в смартфоны или книги, возникает зрительная усталость.

Версий может быть множество. Но существуют универсальные советы, которые помогут качественно позаботиться о здоровье глаз, пишет UAportal.

1. Правильное питание. Цинк, Омега-3, витамины А, Е и С, жирные кислоты и лютеин – отличная профилактика возрастных проблем со зрением: дегенерации макулы и катаракты.

2. Спорт. Регулярные физические нагрузки помогут быть в отличной форме, что обезопасит от сахарного диабета II типа, высокого кровяного давления и повышенного уровня холестерина. В противном случае могут возникнуть хронические проблемы с глазами и даже полная потеря зрения.

3. Солнцезащитные очки. Врач утверждает, что качественные очки могут оградить глаза от агрессивного воздействия ультрафиолета. Если пренебрегать их ношением, это увеличит шансы на катаракту, дегенерацию макулы и меланому.

4. Работа на компьютере. Необходимо делать перерывы каждые 20 минут: в течение 20 секунд смотреть дальше, чем на 6 метров. Также нужно каждые 2 часа вставать и пройтись в течение 15 минут.

5. Контакт рук с глазами. Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы. Прежде чем прикасаться к глазам, нужно тщательно вымыть руки с дезинфицирующими средствами или с мылом. Если лезть в роговицу грязными руками, это может стать причиной конъюнктивита, вируса простуды или гриппа.

6. Курение. Эта вредная привычка повышает риск развития катаракты, повреждает зрительный нерв и дегенерирует макулу, а также провоцирует появление других заболеваний.

7. Макияж. Если вы наращиваете ресницы, для этого нужно выбирать клей на основе цианакрилата, а не формальдегида, который является канцерогеном. Также не рекомендуется использовать тушь по истечении срока годности.

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