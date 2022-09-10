Названы пять здоровых привычек, ухудшающих зрение

Человеческое здоровье – штука очень сложная, а иногда даже противоречивая. Зачастую бывает так, что ты пытаешься вести здоровый образ жизни, но в итоге оказывается, что все равно вредишь себе.

Существуют вполне здоровые и полезные привычки, которые могут навредить человеческому зрению.

Об этом пишет портал PixelInform.

Занятия спортом

Водные виды спорта плохо совместимы с мягкими контактными линзами, поскольку контакты с водой значительно повышают риск инфекционных осложнений. Необходимо использовать защитные очки или маску. Если вы носите мягкие контактные линзы и плаваете, лучше сделать выбор в пользу однодневных линз и утилизировать пару линз после контакта с водой, а не донашивать их в течение дня.

Кроме того, чрезмерные физические нагрузки, тренировки, во время которых вы резко или слишком сильно напрягаете мышцы брюшного пресса, могут спровоцировать сосудистые осложнения.

Загар и пребывание на солнце

Ультрафиолетовые лучи синтезируют ценнейший витамин Д, который помогает укрепить иммунитет и нормализовать работу важных органов. Но при этом эти же ультрафиолетовые лучи могут причинить вред глазам.

Для глаза солнечные лучи не ощутимы, они действуют только на роговицу и при интенсивном излучении способны вызвать ее ожог.

Хобби

Увлечения, связанные с мелкой работой — вязанием, вышиванием — действительно полезны: они развивают и поддерживают гибкость и мелкую моторику рук, успокаивают нервную систему. Но не пренебрегайте своими очками для постоянного ношения.

Если вы чувствуете дискомфорт и зрительное напряжение при длительной нагрузке – обратитесь к офтальмологу для диагностики и подбора очков.

Здоровый образ жизни

Очень часто под здоровым питанием подразумевают диету, ограничивающую употребление тех или иных продуктов.

Помните, что питание должно быть сбалансировано и разнообразно, чтобы восполнять дефицит микроэлементов и витаминов. Возможно использование витаминов в качестве БАДов для компенсации дефицита.

Чрезмерная забота о здоровье глаз

Не увлекайтесь каплями для снятия покраснения глаз в обычной жизни – они сильно сушат глаза и могут вызвать отек слизистой. Используйте капли для глаз только по назначению врача, не пытайтесь воспроизводить старые назначения при схожих симптомах, если такое не было предписано офтальмологом.

А главное — соблюдайте технику закапывания капель: держите флакон на безопасном расстоянии от глаза, чтобы он не касался век, ресниц и глазной поверхности. Неправильная техника может привести к травмированию кончиком флакона.

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