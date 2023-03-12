Охотник за монстрами утверждает, что сфотографировал Лох-несское чудовище вместе с другим существом

19:48, Сегодня
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Фото: canva.com

Очевидец задается вопросом: «Какое животное может быть таким длинным?».

Охотник за монстрами из Шотландии заявил, что получил доказательства того, что Лох-несское чудовище «не одиноко» в огромном водоеме. Он говорит, что сфотографировал вместе с ней второго зверя.

Об этом сообщает Lad Bible.

Эоин О’Фаодхагейн просто сидел и смотрел веб-камеру на озере, когда увидел темную фигуру, длина которой, по его оценке, составляла около 9 метров. Однако в течение нескольких часов он также заметил два горба, которые двигались в воде, но они удалялись друг от друга.

«Очевидно, что два горба, похожих на Несси, перемещаются в течение двухминутного периода, и больший горб из двух изменил положение по сравнению с меньшим. Учитывая тот факт, что между объектами не видно волнения воды, вы должны согласиться, что это два отдельных движущихся существа. Какое животное может быть таким длинным? Что поразительно очевидно в наблюдениях в Лох-Нессе, так это то, что очевидцы могли наблюдать двух разных существ, сосуществующих в одном озере», – поделился он.

По мнению жителя ирландского графства Донегол, существование двух существ может объяснить множество различных версий появления монстра.

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