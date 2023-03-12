Лягушка, из которой торчала змея, обескуражила сеть

Эксперты рассказали, что на самом деле произошло с животными.

Пользователи соцсетей активно обсуждают фотографию зеленой древесной лягушки, из заднего прохода которой неожиданно выползла змея.

Об этом сообщает Lad Bible.

Изначально странный снимок с животными разместила организация «Ловцы змей Солнечного Берега». Многие пользователи были совершенно сбиты с толку происходящим на фото.

Змею идентифицировали как Восточную коричневую змею. Вокруг ее появления в заднем проходе лягушки начались многочисленные дискуссии.

По мнению ловцов змей, лягушка, возможно, изо всех сил пыталась переварить змею и испражнялась. Также у них было предположение, что коричневая змея могла проскользнуть через пищеварительную систему лягушки.

Photo of snake coming out of frog’s backside baffles people see full more at https://t.co/XFX7FsmC1I pic.twitter.com/cnv9GfXyjN — Pet News 2Day (@petnews2day) March 11, 2023

Слипшихся вместе двух животных нашла женщина, которая их сфотографировала и заметила, что лягушка пытается вытащить змею из ее задней части, используя свои ноги. В итоге она вытащила змею, чтобы избавить лягушку от трудной задачи.

У экспертов также была версия, что зеленая древесная лягушка просто съела эту змею. На это указывали многочисленные повреждения на теле змеи.

По итогу работники разместила организации «Ловцы змей Солнечного Берега» выяснили, что змея на самом деле была уже мертва в момент анального выброса из лягушки. Когда же змею удалили из заднего прохода лягушки, то последняя спокойно отпрыгнула, словно ничего не произошло.

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