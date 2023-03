Лягушка, из которой торчала змея, обескуражила сеть

Пользователи соцсетей активно обсуждают фотографию зеленой древесной лягушки, из заднего прохода которой неожиданно выползла змея.

Об этом сообщает Lad Bible.

Изначально странный снимок с животными разместила организация «Ловцы змей Солнечного Берега». Многие пользователи были совершенно сбиты с толку происходящим на фото.

Змею идентифицировали как Восточную коричневую змею. Вокруг ее появления в заднем проходе лягушки начались многочисленные дискуссии.

По мнению ловцов змей, лягушка, возможно, изо всех сил пыталась переварить змею и испражнялась. Также у них было предположение, что коричневая змея могла проскользнуть через пищеварительную систему лягушки.

Photo of snake coming out of frog’s backside baffles people see full more at https://t.co/XFX7FsmC1I pic.twitter.com/cnv9GfXyjN

— Pet News 2Day (@petnews2day) March 11, 2023