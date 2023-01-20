Онколог рассказал, какие люди чаще всего становятся жертвами рака

Врачи предупредили, из-за чего люди могут оказаться в группе риска и заболеть онкологией.

Онкозаболевания длительное время изучаются врачами с целью не только определения оптимальных методов лечения, но и выявления факторов риска.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Хирург-окнолог Иван Карасев объяснил, какие люди могут оказаться в группе риска и кто чаще всего может стать жертвой рака. По словам врача, есть семь навыков, приводящих к заболеванию.

Он предупредил, что люди, употребляющие регулярно алкоголь, и также те, кто длительное время привержен курению, рискуют заболеть раком губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, трахеи или раком кишечника.

«Привычка много сидеть на одном месте повышает риск образования рака толстой кишки», — заявил онколог.

Эти факторы понятны, и большинство людей, которые приняли решение перейти на здоровый образ жизни, понимают важность предупреждения болезней.

Однако также не стоит недооценивать недостаток полноценного отдыха. Это приводит к повышенной нагрузке и возможным проблемам в иммунной системе, что резко увеличивает риск онкологии.

Негативные эмоции и стрессы также «подкармливают» болезнь постоянным напряжением. Опасно и пребывание под прямыми солнечными лучами. «Витамин D полезен для организма, но в меру. Если вы любите по полдня жариться на солнце или часто загораете в солярии, это может стать причиной рака кожи», — сказал онколог.

«Есть мнение, что гормональные контрацептивы связаны с возникновением онкологии, в том числе рака груди. Поэтому при приеме этих препаратов нужно быть осторожными», — добавил специалист.

Ранее Курсор писал о прорыве Израиля в лечении рака: пациентам вводят искусственно созданные антитела.