Прорыв Израиля в лечении рака: пациентам вводят искусственно созданные антитела

Больные раком начали испытывать лекарство, состоящее из антител, разработанных с нуля в Израиле.

Антитела «запрограммированы» их на то, чтобы они «выяснить», являются ли клетки, окружающие опухоль, плохими или хорошими.

Если испытания, проходящие в Австралии, пойдут по плану, то антитела справятся с плохими клетками, одновременно повышая устойчивость клеток, препятствующих росту рака.

Изобретатель, профессор Янай Офран, пояснил, что до сих пор лечение антителами основывалось на человеческих или животных антителах. Но конечный продукт имеет ограничения, присущие исходным антителам.

По словам профессора, этих ограничений можно не учитывать, когда антитела созданы с нуля на компьютере, а затем производятся их из аминокислот в процессе, напоминающем 3D-печать.

«Антитела очень успешны, носейчас в медицине использует лишь часть их возможностей», — сказал Янай Офран.

«Наша задача — взять безопасные, стабильные, простые в использовании антитела и раскрыть все их возможности».

Это означает, что вместо выполнения одной функции, например, борьбы с одним вирусом, они могут изучать окружающую среду и действовать по-разному при столкновении с различными типами клеток. Офран называет их «нанороботами».

По его словам, новое антитело AU-007 — это первое антитело, разработанное компьютером, которое будет участвовать в испытаниях на людях. Оно было разработано с помощью программного обеспечения искусственного интеллекта в реховотском офисе его стартапа Biolojic Design, и в настоящее время испытывается его дочерней компанией Aulos Bioscience.

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