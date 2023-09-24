Опасные бактерии обнаружили у собак в Израиле — граждан предупредили

Доктор отметил, что считает важным подчеркнуть, что смертность среди собак, инфицированных Brucella canis, невелика, однако необходимо помнить, что это хроническое заболевание и собака может быть носителем бактерии в течение многих лет, возможно, даже пожизненно, и выделять ее в окружающую среду в разное время. Мытье водой с мылом и использование дезинфицирующих средств на основе спирта или хлора легко уничтожают бактерии, что важно для сохранения здоровья животных и нас, людей.
Стерилизация/кастрализация собак, особенно собак, инфицированных бактериями, снизит вероятность распространения заболевания среди населения. Если вы приобрели/взяли щенка в течение последнего года, рекомендуется обратиться к лечащему ветеринару и проконсультироваться с ним по поводу серологического исследования на наличие антител к бактериям.
Необходимо соблюдать гигиену (хорошо мыть руки водой, с мылом или дезинфицирующим средством) после каждого контакта с собакой вообще и перед едой в частности, и особенно до получения результатов лабораторных исследований.
Кроме того, следует максимально избегать контакта с инфицированной собакой и, конечно же, контакта с выделениями ее половой и мочевыделительной системы. Если ваша собака заболела, немедленно обратитесь к лечащему врачу/ветеринару.
Brucella canis — это заболевание, о котором необходимо сообщать в Израиле, и поэтому лечащий ветеринар должен сообщать о каждой больной собаке в ветеринарные службы министерства сельского хозяйства.
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