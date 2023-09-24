Опасные бактерии обнаружили у собак в Израиле — граждан предупредили

Бактерии вызывают инфекции, воспаления и не только.

В последние дни умножились сообщения о том, что у ряда собак в Израиле была обнаружена бактерия под названием Brucella canis (бруцеллез), которая может вызывать усталость, хромоту, глазные инфекции, снижение фертильности, аборты, проблемы с яичками и неудачную беременность.

Доктор Шели Эйнав, эксперт в области общественного здравоохранения и член Ассоциации ветеринаров Израиля, рассказал газете Israel Hayom о путях заражения бактерии, а также объяснил, что делать, если собака заболела.