Врач назвала оптимальное соотношение роста и веса

Врач Дарья Сергеева рассказала, что для определения нормального соотношения роста и веса, необходимо воспользоваться индексом массы тела (ИМТ).

Об этом эксперт написала в соцсетях.

Чтобы рассчитать этот показатель, необходимо показатель массы тела в килограммах поделить на показатель роста в метрах в квадрате. После этого необходимо определить значение цифры, подходящее под ИМТ. Например, для девушки ростом 162 см и весом 60 кг формула будет выглядеть так: 60/1,62 * 1,62 = 22,86.

Согласно ВОЗ, избыточным весом считается, если индекс массы тела у человека превышает или равен 25. Ожирение ставят в том случае, если ИМТ равен или выше 30. Если ИМТ меньше 18,5 — это считается недостаточной массой тела.

Повышенный ИМТ может являться фактором риска для многих заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета 2-го типа, нарушений опорно-двигательной системы и онкологии. При этом врач отмечает, что не у всех людей с избыточным весом выявляются ассоциированные патологические состояния.

По данным многоцентровых исследований, у пациентов с ожирением в 10–40% случаев имеют место нормальные показатели сахара и холестерина в крови, артериального давления, в то же время у 10–27% лиц с нормальной массой тела выявляются нарушение углеводного обмена и нарушения обмена липидов.

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