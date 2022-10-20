Особый вид человека: ученые сделали открытие, которому полмиллиона лет

Находка может многое поведать о миграции и жизни в Центральной Европе в доисторический период.

В польской исторической области Малопольша посреди пещеры Большой тоннель (Tunel Wielki) обнаружили древнее орудие труда, которому от 450 000 до 550 000 лет.

Об этом сообщает Science Alert.

В этом месте проводили археологические раскопки еще в 60-х годах прошлого столетия, но на этом исследования не закончились. Так, в 2016 ученые установили датировку слоев обнаруженных материалов. Часть из них относят к эпохе Голоцена, начавшейся примерно 11,7 тысяч лет назад, и среднего палеолита – 40 тысяч лет назад.

Шесть лет назад археолог из Варшавского университета Клаудио Берто предположил, что датировки неправильные. По его мнению, возраст найденных костей животных на самом деле может превышать 40 тысяч лет.

В 2018 году в Большой тоннель вернулась команда ученых, которые в рамках исследования расширили одну из траншей, что позволило собрать костный материал для анализа. Также они нашли в поверхностных слоях кости животных, которые жили в эпоху позднего плейстоцена и голоцена. Однако, нижний слой был намного старшим и содержал кости нескольких видов, живших около 500 тысяч лет назад, а именно:

европейский ягуар Panthera gombaszoegensis;

мосбахский волк, предок современного серого волка, Canis mosbachensis;

медведь Деннингера, Ursus deningeri.

«Мы были удивлены, что полмиллиона лет назад люди в этой местности оставались в пещерах, потому что это были не самые лучшие места для лагеря», – рассказала археолог из Варшавского университета Клаудио Берто.

Помимо этого, на месте раскопок нашли технику, используемую для рубки кремня. На момент создания инструментов она мало использовалась как основной инструмент и преимущественно служила для работы с некачественными материалами.

Единственное место, где она была основным орудием труда – Изерния Ла Пинета (Италии). Археологи хотят вернуться в пещеру и найти кости Homo heidelbergensis, который, по всей видимости, и создал этот инструмент. Ученые считают, что этот вымерший вид – общий предок неандертальцев и homo sapiens.

Также «Курсор» сообщал, что неандертальцы и люди сосуществовали в Европе более 2 тыс лет.