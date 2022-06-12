Останки огромного динозавра размером более 10 метров обнаружены на раскопках в Европе

Раскопки проводились на острове Уайт, вблизи южного побережья Англии. Археологи сопоставили и определили, что это хищник, длина его туловища достигала 10 метров. Скорее всего он обитал на территориях возле английского побережья.

По мнению палеонтологов, обнаруженные останки принадлежат динозавру отряда спинозавридов или спинозавров. Это вид хищных тероподов, живших на протяжении юрского и мелового периодов (157 – 70 млн лет назад).

Ранее ученые уже обнаруживали кости спинозавров в ходе раскопок в разных частях мира, в частности в Европе, Азии, Африке, Южной Америке и даже в Австралии.

Крис Баркер, который возглавлял экспедицию, сообщил: «Он был самым огромным динозавром-хищников, когда-либо найденным в Европе».

Нил Гостлинг, участник исследования из Саутгемптонского университета, заявил: «Мы обнаружили самого молодого спинозавра из всех найденных в Великобритании, ведь этой формации 125 млн лет».