Археологи обнаружили канализационную систему возрастом 1800 лет

Исследователи работали в течение последних двух лет на объекте, который расположен в узкой долине примерно в 3 километрах к северу от города Назилли. Древний город занимает площадь около 160 000 квадратных метров.

Во время раскопок возле древнего города Мастаура, расположенного в районе Назилли провинции Айдын на западе Турции, ученые обнаружили канализационную систему возрастом 1 800 лет.

«Размер сооружения впечатляет. Человек может легко пройти по всей системе древнего города. Он выглядит как ранний пример работы муниципалитета», — сказал Умут Тунсер, директор по культуре провинции.

Руководитель раскопок Седат Аккурназ с кафедры археологии Университета Айдын Аднан Мендерес рассказал, что в древние времена через Мастауру протекала река, и люди селились по обе стороны водотока.

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