Археологи обнаружили канализационную систему возрастом 1800 лет

Во время раскопок возле древнего города Мастаура, расположенного в районе Назилли провинции Айдын на западе Турции, ученые обнаружили канализационную систему возрастом 1 800 лет.
«Размер сооружения впечатляет. Человек может легко пройти по всей системе древнего города. Он выглядит как ранний пример работы муниципалитета», — сказал Умут Тунсер, директор по культуре провинции.
Руководитель раскопок Седат Аккурназ с кафедры археологии Университета Айдын Аднан Мендерес рассказал, что в древние времена через Мастауру протекала река, и люди селились по обе стороны водотока.
Ранее редакция нашего сайта писала, что ученые раскрыли новый секрет взаимоотношений кошек с людьми. В рамках исследования был проведен эксперимент с 48 кошками. Все они жили либо дома с хозяевами, либо в кошачьих кафе. Им показывали фотографии других кошек, с которыми они были знакомы. Одновременно с показом изображения назывались клички кошек (вымышленные или настоящие). Реакция у испытуемых была разной.
Кроме того, Курсор сообщал, что ученые выяснили, как собаки воспринимают разговоры людей.
Еще напомним, что ученые выяснили, откуда произошли большинство современных животных.