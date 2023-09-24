От храпа можно избавиться простыми способами — эксперт назвала главные хитрости

Помните, что постоянная заложенность носа может быть симптомом основного заболевания.

Компания Health Shots связалась с доктором Апурвой Редди, старшим ЛОР-хирургом (отоларингологом) из Хайдарабада, Индия, чтобы понять связь между заложенным носом и храпом, а также то, как чистый нос может улучшить качество нашего сна.

Почему прочистка заложенного носа может помочь уменьшить храп?

«Улучшение качества сна и минимизация храпа при заложенном носу могут стать серьезной проблемой. Однако существует множество стратегий и средств, которые можно использовать для решения этих проблем. Заложенный нос часто возникает в результате таких состояний, как аллергия, простуда, заложенность носовых пазух или деформации носа», — говорит эксперт.

Прочистка носовых ходов перед сном действительно может улучшить качество сна и потенциально уменьшить храп. «Заложенность носа может нарушить ваш сон, затрудняя правильное дыхание через нос, вызывая необходимость дышать через рот, приводя к храпу и, в некоторых случаях, даже способствуя апноэ во сне», — добавляет врач.

Как уменьшить храп и улучшить качество сна?

Доктор Апурва Редди поделилась способами очистки носа.

1. Промывание носа солевым раствором.

«Используйте солевой раствор для полоскания носа или раствор для промывания носа, чтобы очистить носовые ходы от слизи и заложенности. Это может принести немедленное облегчение и улучшить воздушный поток», — предполагает эксперт.

2. Назальные полоски

Продаваемые без рецепта назальные полоски помогут расширить ноздри, облегчая дыхание через нос. Это неинвазивный способ уменьшить храп.

3. Увлажнитель воздуха

Использование увлажнителя в спальне может повысить влажность воздуха, предотвращая пересыхание и заложенность носовых ходов.

4. Поднимите голову

Эксперт считает: «Сон со слегка приподнятой головой может стимулировать носовое дыхание и снизить вероятность храпа. Этого можно добиться, используя подушку на танкетке или отрегулировав изголовье кровати».

5. Лечение аллергии

Аллергия может способствовать заложенности носа. Выявляйте и контролируйте аллергены в вашей спальне, такие как пылевые клещи или перхоть домашних животных, чтобы уменьшить ночные заторы.

6. Назальные противозастойные средства.

«Используйте безрецептурные или назначенные врачом противозастойные спреи для носа экономно и под руководством медицинского работника. Они могут принести временное облегчение, но чрезмерное употребление может со временем привести к зависимости и усугубить заторы», — считает эксперт.

Курсор писал, что эксперты назвали пять продуктов, которые помогут избавиться от храпа.