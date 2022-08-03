Ожидаются высокие ставки: реликвию принцессы Дианы пустят с молотка

На аукцион Silverstone выставили Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, который был любимым автомобилем принцессы Дианы.

Вещи, которые принадлежат членам королевской семьи, являются одними из самых популярных на аукционах, особенно, если они принадлежали принцессе Диане. Уже с молотка ушли практические все ее вечерние платья, а также письма, детский велосипед, а теперь очередь дошла до любимого автомобиля.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Silverstone.

На торги выставили заряженный Ford Escort RS Turbo S1, который был построен по индивидуальному заказу принцессы Дианы, с учетом всех ее пожеланий. Королевская особа предпочитала его водитель самостоятельно.

После 1988 года у автомобиля было несколько владельцев, она даже стала призом в конкурсе от одной из британских радиостанций. Машина в неплохом состоянии, а ее пробег составляет 40 тыс. км.

Аукцион даже не называет стартовую цену лота, потому что в ходе торгов она может сильно взлететь. Организаторы за реликвию принцессы Дианы ожидают получить крупную сумму. Первый ее автомобиль был продан за 72 800 долларов.

«Курсор» писал ранее, что аукционный дом в Мэриленде, который на прошлой неделе подвергся яростной критике за продажу на аукционе нацистских памятных вещей, утверждает, что еврейский покупатель забрал домой часы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру.