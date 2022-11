Палеонтологи нашли самый древний мозг на планете

В ходе научных исследований в США специалисты из Университета штата Аризона обнаружили окаменелости древнего членистоногого, жившего около 525 млн лет назад.

Об этом сообщает Science Alert.

Окаменелость принадлежит морскому существу по названию Cardiodictyon catenulum, которое нашли 40 лет назад в Китае. Оно напоминает червя, имело тело длиной в 1,5 см и крошечные лапы, благодаря которым передвигалось по дну моря. Открытие сделали десятки лет назад, но проведение тщательного анализа стало возможным лишь сейчас.

Ученые обнаружили, что, несмотря на прошедшие 525 млн лет, в отличном состоянии сохранился мозг и нервная система Cardiodictyon catenulum. Есть версия, что этот мозг является самым древним окаменелым мозгом. Он состоял из трех компонентов и не был сегментирован. Развитие этого органа у Cardiodictyon catenulum происходило отдельно от остальной нервной системы.

