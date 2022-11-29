Палеонтологи нашли самый древний мозг на планете

В ходе научных исследований в США специалисты из Университета штата Аризона обнаружили окаменелости древнего членистоногого, жившего около 525 млн лет назад.

Об этом сообщает Science Alert.

Окаменелость принадлежит морскому существу по названию Cardiodictyon catenulum, которое нашли 40 лет назад в Китае. Оно напоминает червя, имело тело длиной в 1,5 см и крошечные лапы, благодаря которым передвигалось по дну моря. Открытие сделали десятки лет назад, но проведение тщательного анализа стало возможным лишь сейчас.

Ученые обнаружили, что, несмотря на прошедшие 525 млн лет, в отличном состоянии сохранился мозг и нервная система Cardiodictyon catenulum. Есть версия, что этот мозг является самым древним окаменелым мозгом. Он состоял из трех компонентов и не был сегментирован. Развитие этого органа у Cardiodictyon catenulum происходило отдельно от остальной нервной системы.

This May Be The Oldest Example of a Brain, And It’s Not What We Expected https://t.co/piMWZoJ0K6 — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 28, 2022

До этого в научной среде царила точка зрения, что мозг этих животных разделялся повторяющимися сегментами нервных структур, также известными как ганглии. Их можно сравнить с положением нервной системы в туловище.

Новейшее оборудование позволило просканировать внутреннюю структуру окаменелости древнего существа. После морфологию головы и мозга, а также другие окаменелости и современных членистоногих сравнили. Было установлено, что уже на протяжении полумиллиарда лет существует один и тот же план организации мозга этих беспозвоночных.

«Это было полной неожиданностью для нас. Более 100 лет считалось, что голова и мозг современных членистоногих и некоторых их предков, являются сегментированными. Мы нашли общие черты у разных видов мозга и то, как происходило их формирование. Оказалось, что мозг членистоногих и его функции определяет одна и та же комбинация генов, вне зависимости от вида. Это определяется общим генетическим планом создания мозга», – поделился Николас Штраусфельд из Университета штата Аризона.

По словам исследователей, теперь можно прекратить дискуссии касаемо развития мозга у первых членистоногих. Открытие показало, что мозг и голова этих древних беспозвоночных не были сегментированы, в силу чего развитие мозга и нервной системы тела животного происходило отдельно.

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