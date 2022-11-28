Опрос: сколько людей верят в существование ведьм и магии

Исследователи провели опрос почти в сотне стран, касающийся веры в сверхъестественные силы у людей.

Об этом сообщает iDnes.

Опросы провели среди 140 тысяч людей, живущих в 95 странах по всей Земле. Оказалось, что более 40% человек считают, что есть ведьмы и волшебники, способные «произносить проклятия или заклинания, из-за которых с кем-то случится что-то плохое».

Люди из разных уголков света демонстрируют разное мнение касаемо сверхъестественных сил. Например, 90% жителей Туниса верят в ведьм, также подобные цифры зафиксированы в Марокко, Танзании и Камеруне.

В европейских странах уровень ниже. К примеру, население Швеции лишь в 9% случаях верят в магические способности у людей, в Германии – 13%.

Больше приверженцев существования сверхъестественных способностей у ведьм и колдунов встречается среди бедных категорий населения, имеющих более низкий уровень образования. К несчастью, предрассудки часто оборачиваются трагедиями. Так, во многих странах жители нападают на альбиносов, потому что считают, что у тех есть сверхъестественные способности.

По словам автором опроса, их исследованию присуща ограниченная объяснительная сила. Опрос провели в странах, где проживает более половины взрослого населения мира, но эксперты не посетили самые густонаселенные страны – Китаю и Индию. Однако, даже учитывая эти факторы, эксперты пришли к выводу, что вера в магию – глобальное явление.

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