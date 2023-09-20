Пара сбила на дороге мальчика, который оказался ее исчезнувшим 12 лет назад сыном

Очень трогательная история, достойная экранизации в кино.

В Китае несколько лет назад пара попала в ДТП, во время чего случайно обнаружила мальчика, который оказался ее без вести исчезнувшим 12 лет назад сыном.

Об этом сообщает The Thaiger.

Согласно имеющейся информации, мальчик родился еще в 2002 году. Сперва он жил с бабушкой, потому что его мама и папа недавно открыли парикмахерскую и пытались ею руководить.

Когда бизнес наладился, тогда родители начали больше уделять времени своему сыну. Единожды они попросили своего 3-летнего мальчика поразвлекаться с друзьями на улице, пока они уделяли время работе. Это закончилось исчезновением мальчика на длительное время.

Спустя 12 лет супружеская пара ехала по дороге и увидела счастливых родителей, покупающих вещи для своих детей. Это вызвало слезы у мамы/

"Нашему сыну сейчас было бы 15 лет. Интересно, какой он сейчас", – сказала она.

Однако поездку неожиданно прервало ДТП – пара столкнулась на машине с мальчиком, который попрошайничал. Мужчина и женщина покинули автомобиль, чтобы посмотреть, в каком состоянии мальчик.



К счастью, он отделался незначительными царапинами. Однако настоящий шок их только ждал впереди.

После ДТП пара решила отвезти мальчика в больницу. Когда они прибыли в медицинское учреждение, муж решил тайно взять прядь волос мальчика и отправить его на ДНК-тест, не рассказав об этом супруге.

Пока они ждали результаты анализов, ребенка накормили – он был настолько голоден, что съел несколько тарелок риса. Со временем мужчине позвонили из больницы с подтверждением родства родителей с мальчиком, после чего он сразу же отправился в больницу за отчетами.

После он поехал домой, чтобы сообщить радостную новость жене. Спустя долгие годы семья наконец-то воссоединилась. В ту ночь подростка отвезли домой, дали ему одежду и аккуратно подстригли.

15-летний парень не помнил, как он потерялся. Он полагал, что был законным ребенком из другой семьи, пока над ним не начали издеваться и не передали мужчине, который утверждал, что является его биологическим отцом. Этот мужчина вынуждал его работать, забирал себе все заработанные деньги и издевался над ним физически.

Из-за этого мальчик был вынужден сбежать и употреблять выброшенную еду, пока ему не посчастливилось встретиться с настоящими родителями. Со временем полиция арестовала эксплуатировавшего ребенка мужчину, а суд вынес торговцу людьми заслуженный приговор.

Также "Курсор" сообщал, что мужчина в магазине попытался украсть ребенка, но того героически спас его 7-летний брат.