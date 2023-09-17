Мужчина в магазине попытался украсть ребенка, но того героически спас его 7-летний брат

Мальчик в суде предположил, что преступник нуждался в ласках и объятьях.

60-летний житель Великобритании пытался похитить ребенка из магазина, но в итоге был приговорен к 3-летнему тюремному заключению.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Сергеюса Паскявичюса, жителя Англии литовского происхождения, 23 июля прошлого года, он попытался украсть 3-летнего мальчика из магазина Aldi в городе Хейвуд (графство Большой Манчестер). Однако ему помешал 7-летний брат его жертвы.

Паскявичюса арестовали и обвинили в похищении детей в тот же период. Он признал свою вину в похищении ребенка, но вскоре отказался от своего признания. Однако судья Тина Ландейл все равно приговорила его к отбыванию срока в 3 года и 2 месяца в тюрьме за попытку похищения.

Как же именно это произошло? На кадрах видеонаблюдения из магазина видно 60-летнего мужчину, который вскоре пытается завести беседу с ребенком, а после берет его на руки и пытается покинуть магазин.

К счастью, поблизости был 7-летний мальчик, старший брат 3-летней жертвы Сергеюса. Он героически пришел на помощь и схватил брата за ногу, что позволило их матери успеть подбежать и вмешаться в ситуацию.

По словам женщины, произошел худший кошмар каждого родителя. Она на пару секунд повернулась спиной, во время чего ее сын был едва не похищен незнакомцем.

У 7-летнего брата малыша после этого инцидента осталась психологическая травма и посттравматическое стрессовое расстройство. Теперь ему страшно оставаться одному, а также он не может уделять время привычным делам, в том числе походам в парк, в цирк или в магазин.

Во время суда ребенок сказал, что, возможно, преступник нуждался в ласках и объятьях. Тем не менее судья в ходе заседания сказала, что Паскявичюс похитил бы ребенка, если бы не старший брат последнего.

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