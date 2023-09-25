Перед чисткой зубов следует избегать четыре вещи - стоматологи предупредили

Это важно для здоровья ваших зубов.

Здоровья ваших зубов зависит от мельчайших деталей, когда вы стоите перед раковиной в ванной: от нанесения нужного количества зубной пасты на щетку до проверки правильной техники чистки зубов. На этот счет высказалась стоматолог, которая предупредила, что время, еда и напитки, предшествующие этому ежедневному ритуалу гигиены полости рта, тоже важно учитывать.

Об этом пишет Express.

Доктор Пайал Бхалла, ведущий стоматолог и клинический директор Quest Dental, заявила, что перед чисткой лучше подождать не менее 30 минут после употребления кислой пищи или напитков. Дело в том, что кислые вещества могут смягчить зубную эмаль, делая ее более восприимчивой к повреждениям при чистке зубов.

Также рекомендуется воздержаться от конфет, шоколада и другой сладкой еды перед гигиеной полости рта. Пить кофе или чай тоже лучше после чистки зубов. Курение или употребление табачных изделий в целом нежелательно, поскольку эти две привычки также могут испачкать зубы и увеличить риск заболеваний десен и рака полости рта.

Стоматолог добавила, что важно чистить зубы два раза в день, используя зубную пасту с фтором и зубную щетку с мягкой щетиной для поддержания хорошей гигиены полости рта.

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