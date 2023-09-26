Употребление кофе в это время может обернуться серьезными проблемами для здоровья.

Кофе является популярным напитком, который дает нам энергию утром. Однако вечером следует ограничить его потребление, чтобы не влиять на качество сна.

Об этом сообщает "Express".

Терапевт Адель О'Донохью рекомендует избегать употребления кофе за 6 часов до сна. Кофеин может помешать спокойному засыпанию и хорошему сну.

При умеренном употреблении кофе все же есть положительные аспекты. Он дает энергию для функционирования мозга, снижает депрессию и плохое настроение, помогает контролировать вес и поддерживать здоровье кишечника.

Беременным, кормящим грудью и людям с проблемами здоровья рекомендуется ограничить употребление кофе до двух чашек в день.

Большое количество кофе может вызвать беспокойство, нерегулярное сердцебиение, головную боль и бессонницу. Если вы постоянно чувствуете необходимость в кофе, это может быть сигналом о необходимости сократить его употребление. Учащенное мочеиспускание также может быть связано с кофеином, поскольку он является мочегонным средством.

Важно заботиться о своем здоровье и очищать организм от токсинов. Лимфомиозот – препарат, помогающий в детоксикации организма, улучшает отток лимфы и выводит токсины.

"Если вы чувствуете, что вам постоянно нужен кофе - это является признаком необходимости его потребление. Если вы часто ходите в туалет, то проблема может заключаться именно в кофе, поскольку он является мочегонным средством. Это увеличивает потребность в мочеиспускании и может привести к ощущению обезвоживания", – отметила Адель О'Донохью.

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