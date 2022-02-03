Пластиковый снегопад в Альпах — мельчайшие частицы пластика проникают в окружающую среду Швейцарии

В новом исследовании ученый из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий Доминик Бруннер, вместе с коллегами из Утрехтского университета и Австрийского центрального института метеорологии и геофизики изучили, сколько пластика из атмосферы оседает на поверхности.

Согласно проведенному исследованию, некоторые нанопластики перемещаются по воздуху на расстояние более 2 000 километров. По данным измерений, ежегодно в Швейцарии оседает около 43 триллионов миниатюрных пластиковых частиц. Исследователи до сих пор расходятся во мнениях относительно точного числа, но по предварительным оценкам, полученным в ходе исследования, каждый год от высоких Альп до городских низменностей Швейцарию покрывает до 3 000 тонн нанопластика.

Об этом сообщает научно-популярное издание «SciTechDaily».

Исследование поднимает ранее неизученные официальной наукой вопросы, потому что распространение нанопластиков по воздуху до этого момента никем не было подтверждено.

В результате проведенной работы ученые сделали вывод о сильном загрязнении воздуха нанопластиками, которые имеют свойство накапливаться и перемещаться на большие расстояния вместе с потоками воздуха.

На данный момент исследование продолжается.

Для подсчета пластиковых частиц Бруннер и его коллеги разработали химический метод, определяющий загрязнение образцов с помощью масс-спектрометра.

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