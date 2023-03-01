Площадь морского льда Антарктиды упала до рекордного за 45 лет уровня

За последние 45 лет площадь ледового покрова в Антарктиде уменьшилась до минимального уровня, что привело к серьезным изменениям в климатических условиях региона и оказало влияние на экосистему.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Science Alert.

Согласно сообщению, 21 февраля научные исследователи зафиксировали уменьшение площади морского льда в Антарктиде до 1,79 миллиона квадратных километров. Стоит отметить, что предыдущий негативный рекорд был установлен в прошлом году, в 2022 году, однако текущие показатели уменьшились еще на 136 тысяч квадратных километров.

Исследователи сообщают, что пока еще нельзя назвать окончательную цифру, так как она может измениться к концу сезона таяния, но уже сейчас достигнут предельно низкий уровень морского льда в Антарктиде. Окончательная цифра будет объявлена в начале марта.

Старший научный сотрудник Совместного института исследований в области наук об окружающей среде (CIRES) Тед Скамбос отмечает, что Антарктида реагирует на изменение климата иначе, чем Арктика. Тенденция сокращения морского льда может говорить о том, что глобальное потепление начинает воздействовать на плавучие льды вокруг Антарктиды. Однако для того, чтобы подтвердить это, потребуется еще несколько лет наблюдений.

Исследователи отмечают, что антарктический цикл сильно колеблется в течение летнего таяния и морозной зимы, поэтому за последние несколько десятилетий не было быстрого таяния, подобного тому, что происходит с ледяными щитами Гренландии и Арктики. С 2016 года наблюдается высокая скорость таяния, что вызывает опасения, что подобная тенденция может усилиться в будущем.

Таяние морского льда является серьезной проблемой, так как оно способствует глобальному потеплению. Это обусловлено тем, что белый морской лед отражает 90% солнечной энергии обратно в космос, в то время как он затемняется не замерзающим темным морем, которое поглощает такой же процент солнечного тепла, что является угрозой.

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