Антарктида теряет лед с огромной скоростью — исследование

Ученые из университетов Великобритании и США использовали спутниковые данные и ранее синтезированные записи о местоположении линии заземления (область, где лед переходит от лежащего на земле ледяного щита к свободно плавающему шельфовому леднику), чтобы наблюдать значительную изменчивость потери ледникового льда между различными местами в Западная Антарктида. Записи, отображающие расположение линий заземления, охватывают двенадцатилетний период с 2003 по 2015 год.

Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом научном журнале Nature Communications с открытым доступом.

В ходе исследования исследователи отметили, что за период времени, когда они наносили на карту местоположения наземной линии, наблюдалась изменчивость скорости отступления ледников от берегов морей Беллинсгаузена и Амундсена в Западной Антарктиде. А именно, в то время как скорость потери льда в море Беллинсгаузена увеличивалась, скорость на побережье моря Амундсена замедлялась.

Замедление темпов потери льда в заливе моря Амундсена знаменует собой отход от общей тенденции устойчивой потери льда, которую ученые наблюдали в последние десятилетия. По данным Национальной ассоциации аэронавтики и космонавтики (НАСА), Антарктида теряет лед в результате таяния со среднегодовой скоростью около 150 миллиардов тонн.

Здоровье ледяных щитов Антарктиды имеет решающее значение для поддержания стабильного равновесия многих экосистем планеты и человеческого населения. В них хранится значительная часть всей воды на Земле. На самом деле, по данным Коалиции Антарктики и Южного океана, если Антарктический ледяной щит растает, глобальный уровень моря поднимется примерно на 200 футов. Потребуется небольшая часть этого, чтобы расплавиться, чтобы иметь серьезные последствия.

Исследователи объяснили снижение темпов потери льда в заливе моря Амундсена в основном подавлением западных ветров. В исследовании исследователи объясняют, что «западные ветры на разломе континентального шельфа способствуют апвеллингу и проникновению относительно теплых циркумполярных глубинных вод (CDW) к побережью». Следовательно, менее интенсивные западные ветры приводят к меньшему количеству относительно теплой воды, способной способствовать таянию.

Моделирование будущих тенденций потери льда в Антарктике оказалось сложной задачей для ученых по таким причинам, как то, как и в какой степени климатические факторы, такие как выбросы углерода, будут играть роль через десятилетия. Однако, несмотря на то, что такие открытые вопросы сохраняют определенную степень неопределенности в отношении проблемы, они также внушают некоторый оптимизм.

Ранее Курсор писал, что ученые раскрыли еще одну причину таяния ледников Антарктики. Ученые из Университета Восточной Англии в Соединенном Королевстве определили процесс, который способствовал таянию антарктических ледников.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.