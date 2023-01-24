Почему новый штамм COVID назвали Kraken и чем он отличается от Омикрона

Новой разновидностью коронавируса инфицируются даже те, кто прошел вакцинацию или недавно переболел COVID-19.

Последний подвид COVID-19 получил маркировку XBB.1.5, и это еще один потомок варианта Омикрон. По традиции, он более эффективный и заразный, чем его предшественники, поскольку именно таким образом действует механизм мутации.

Об этом сообщает Yale Medicine.

Доктор медицины Скотт Робертс из Йеля предупредил, что даже люди, у которых есть защита от вакцинации или недавний случай COVID-19 заражаются новым штаммом.

Подвариант Omicron под названием «XBB» пронесся по Сингапуру прошлой осенью. XBB.1.5 является мутацией этого штамма, он был обнаружен в США в Нью-Йорке в октябре 2022 года. И XBB, и Kraken (XBB.1.5) являются рекомбинантными (или гибридными) подвариантами вируса.

Кракен — это огромное мифическое морское чудовище с множеством щупалец, похожее на гигантского кальмара или осьминога в скандинавских преданиях. XBB.1.5 получил прозвище «Кракен» из-за его быстрого распространения.

Пока нет доказательств того, что XBB.1.5 вызывает более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы Omicron, но исследования продолжаются, сообщил доктор Робертс.

В целом, вирусом заражается больше людей, включая группу риска, то есть тех, кто старше и более подвержен инфекциям, тяжелым заболеваниям и смерти от COVID-19.

Доктор Робертс считает, что те, кто получил двухвалентную ревакцинацию Pfizer-BioNTech или Moderna, вероятно, будут иметь достаточную защиту, особенно от осложнений. «Важно помнить, что все еще будут люди, которые подвергаются высокому риску серьезного заболевания, потому что они пожилые или с ослабленным иммунитетом , и они рискуют заразиться от тех, кто не принимает меры по смягчению последствий. Кроме того, эксперты до сих пор недостаточно знают о том, кто подвергается риску длительного COVID, состояния, характеризующегося иногда серьезными симптомами, которые могут продолжаться долгое время после того, как инфекция будет излечена».

Но есть еще одна проблема, которая беспокоит даже больше чем риски инфицирования. Это распространение инфекции, что вирусу больше возможностей для дальнейшего развития и мутаций. Поэтому доктор Робертс рекомендует людям пройти вакцинацию, а затем жить как можно более безопасно.

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