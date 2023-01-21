Новый штамм COVID Kraken: что нужно знать об этом варианте

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), этот вариант быстро распространился в декабре, примерно с 1% случаев по стране до 43%.

Об этом сообщает Калифорнийский университет в Дэвисе.

Наташа Тузник, адъюнкт-профессор инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Дэвисе, объясняет, что нужно знать о XBB.1.5, включая симптомы и эффективность вакцины.

Чем вариант XBB.1.5 отличается от предыдущих вариантов COVID-19?

XBB.1.5., теперь называемый «Кракен», является результатом двух вариантов омикрон BA.2. Исследования Джона Хопкинса показывают, что этот вариант обладает более сильной способностью связываться с целевым рецептором-хозяином. Это делает его более эффективным при распространении и заразности. На данный момент ВОЗ назвала его самым заразным штаммом среди всех вариантов COVID-19.

Каковы симптомы варианта XBB.1.5?

Симптомы аналогичны предыдущим штаммам без признаков более тяжелой инфекции. Недавние мутации COVID-19 привели к менее тяжелому заболеванию. Это потому, что вирус должен от чего-то отказаться, в данном случае от своей способности причинять вред, чтобы выжить.

Как недавняя бустерная бивалентная вакцина может работать против XBB.1.5?

Мнение Пола Оффита, директора Центра обучения вакцинам и лечащего врача отделения инфекционных заболеваний Детской больницы Филадельфии, показало, что обновленная бивалентная бустерная вакцина может быть не более эффективной по сравнению с оригинальной моновалентной вакциной. Это включало новую бустерную иммунизацию, не демонстрирующую заметно более высокий гуморальный ответ против более новых вариантов омикрон, включая BQ.1, BQ1.1, XBB и XBB.1.5.

Это не означает, что вакцина неэффективна, просто бивалентные бустеры могут быть не более эффективными, чем исходная моновалентная вакцина. Тем не менее, бивалентная бустерная терапия по-прежнему важна для людей с самым высоким риском тяжелого заболевания. Бустеры будут продолжать помогать, поскольку выработка антител как в результате естественной инфекции, так и в результате вакцинации со временем снижается.

Как люди могут избежать заражения COVID?

Эти вещи остаются важными для людей, чтобы избежать COVID-19:

Сделать прививку

Избегайте людных мест, особенно закрытых помещений

Часто мойте руки

Рассмотрите возможность ношения маски, особенно для людей с высоким риском (например, с ослабленным иммунитетом)

Может ли COVID полностью исчезнуть?

COVID-19 вряд ли исчезнет полностью. Есть еще много неизвестных переменных. Вирусологи задаются вопросом, будет ли он вести себя как другие коронавирусы, многие из которых вызывают простуду. В конечном итоге он может снова появляться сезонно, как это происходит с большинством наших вирусов.

В предыдущих эпидемиях вирусы в конечном итоге достигают порога насыщения, что означает, что большая часть населения будет или уже была инфицирована. В этот момент, когда вирус заразит меньше людей, эпидемия уменьшится естественным образом.

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Также в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.

Курсор сообщал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен». Американские исследователи говорят, что он лучше избегает иммунитета, а значит более опасный

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона.