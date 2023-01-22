Почему оливковое масло стоит добавить в рацион: основные причины

Рацион должен быть вкусным, полезным и разнообразным. И одним из продуктов, которым стоит периодически обогащать свои блюда является оливковое масло. В его составе содержится множество витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов.

На своем Telegram-канале врач Мария Вороненко рассказала, чем конкретно так полезен этот продукт.

По словам специалиста, регулярное употребление оливкового масла – отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Этот продукт укрепляет сосуды и делает их более эластичными.

Также оливковое масло полезно тем людям, которые перенесли сложную операцию или тяжелую болезнь, поскольку помогает организму поскорее восстановиться и прийти в форму.

Еще продукт способствует выведению из организма токсинов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. А при курении он снижает вредное влияние никотина на внутренние органы.

Врач подчеркнула, что наибольшая ценность такого масла – ненасыщенные жирные кислоты, польза которых неоценима. Олеиновая, линолиевая и линоленовая кислота – основа оливкового масла. Эти вещества укрепляют кровеносные сосуды и улучшают зрение.

Более того, оливковое масло предотвращает такие болезни, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера.

«Курсор» писал ранее, чтобы укрепить работу сердечно-сосудистой системы, кардиолог Анна Кореневич рекомендует периодически добавлять в рацион льняное масло. Этот продукт, как оказалось, содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов.

Еще мы писали, что вокруг употребления натощак растительного масла ходит множество дискуссий. Приверженцы такой методики говорят, что такая привычка улучшает состояние организма, другие же, начиная ей следовать, страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом. Почему так происходит?⠀