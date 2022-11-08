Медики рассказали про пользу ежедневного употребления растительного масла

Вокруг употребления натощак растительного масла ходит множество дискуссий. Приверженцы такой методики говорят, что такая привычка улучшает состояние организма, другие же, начиная ей следовать, страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом. Почему так происходит?

Об этом сообщает Glamour.

Люди, которые ежедневно принимают по одной столовой ложке растительного масла, действительно могут испытывать пользу для здоровья, в частности благодаря продукту запускается работа желчного пузыря и печени. Происходит выброс желчи и организм приступает активно расщеплять жиры, одновременно выводя токсины и шлаки из организма.

Эксперты говорят, что масло также помогает избавиться от лишних килограмм, потому что просто обволакивает желудок, снижая аппетит. У человека пропадает чувство голода.

Но такой метод «лечения» не стоит назначать себе самостоятельно, потому что можно навредить здоровью. Людям, испытывающим проблемы с желудочно-кишечным трактом, употреблять масло натощак нельзя, потому что оно тяжело переваривается. Выброс желчи может спровоцировать осложнения уже имеющихся заболеваний и привести к тяжелым последствиям.

Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

«Курсор» писал ранее, что топленое масло богато витаминами, омега-жирными кислотами и антиоксидантами. Оно имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, но следует знать, что не всем можно его употреблять.