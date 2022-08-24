Почему собаки плачут, когда их хозяева возвращаются домой – интересный ответ от ученых

Японский ученый Такефуми Кикусуи детально изучил эмоциональное поведение собак и попытался ответить на вопрос, почему те плачут, когда воссоединяются со своими хозяевами.

Многие любители 4-лапых могли замечать, что часто между ними и домашними любимцами возникает крепкая эмоциональная связь. Среди всего прочего, она проявляется в разных реакциях животного, когда человек возвращается домой.

Об этом сообщает Gizmodo.

Исследователь Такефуми Кикусуи единожды заметил, что его собака во время кормления своих новорожденных щенков выглядела более счастливой, чем обычно. Также в ее глазах было заметно множество слез, что мужчина и захотел исследовать.

Для изучения этого вопроса ученый отобрал несколько десятков собак и поместил их в разные ситуации, параллельно наблюдая за объемом слез на поверхности глаз. Он отмечает, что у людей и собак разное слезоотделение, потому что собаки могут накапливать больше слезной жидкости и дольше ее удерживать.

Испытуемые были участниками трех сценариев:

хозяева были вместе с ними;

они с ними прощались на 6-7-часовой период и воссоединялись;

к общению привлекали посторонние лица.

Оказалось, что при первом и последнем развитии событий количество слез у собак оставалось почти неизменным, а при среднем – резко вырастало даже в случае непродолжительной разлуки. Кикусуи установил, что такая реакция обусловлена гормоном окситоцином. То есть, когда питомец воссоединяется со своим хозяином, то он высвобождает «гормон любви», вынуждающий собаку словно плакать от счастья, потому что его любимый человек снова дома.

После этого интересного заключения исследователи продолжили эксперимент и дали животным капли с окситоцином или плацебо. Когда собака получила «гормон любви», то ее глаза наполняли слезы. На заключительных этапах изучения поведения подопытных исследователи показали хозяевам снимки с собаками, которые имели как искусственные слезы, так и настоящие.

Оказалось, что человек испытывает больший спектр эмоций, рассматривая фото с настоящими слезами. Ученые полагают, что в момент выделения окситоцина контакт между животным и хозяином усиливается, вследствие чего мы, люди, хотим еще больше ухаживать за нашими 4-лапыми друзьями.

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