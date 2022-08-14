Ученые выяснили, когда собаки виляют хвостом вправо

Исследователи из Китайской академии наук пришли к выводу, что собаки виляют хвостом вправо, когда видят знакомых людей.

В ходе исследования 21 000 виляний хвостом 10 биглей были проанализированы с использованием системы отслеживания движения. В течение трех дней собаки встречали незнакомцев, которые хорошо к ним относились: гладили, играли и угощали.

Работа ученых опубликована в журнале iScience.

Поскольку собаки чаще узнавали человека, они стали больше вилять хвостами вправо, чем влево. Руководитель исследований доктор Юнь Цю Чжан предполагает, что правостороннее влияние вызвано активацией левой префронтальной коры, которая обрабатывает положительные эмоции.

Исследователи также установили обратную закономерность: когда активируется правая префронтальная кора, собаки виляют хвостом влево. Это свидетельствует о том, что они осторожны и не доверяют человеку.

Исследователи также обнаружили, что у каждого питомца был свой характер виляния, похожий на походку человека. Большинство собак также были правшами.