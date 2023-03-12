Почему все Королевские гвардейцы падают в обморок одинаково – ответ эксперта

Многие замечали, что все Королевский гвардейцы падают в обморок лицом вперед, но оказалось, что это не обычное совпадение.

Об этом сообщает Lad Bible.

Эксперт говорит, что это делается заблаговременно, потому что Королевская гвардия часто теряет сознание, а летом они подвергаются особому риску.

«Как только они почувствуют, что вот-вот потеряют сознание, им нужно встать на одно колено и прижаться лицом к полу. Причина, по которой они это делают, заключается в том, как это выглядит, и у этого есть специальное название, называемое обмороком по стойке смирно», – добавил он.

Это подтвердил майор Дай Беван, который возглавлял почетный караул из 101 человека валлийской гвардии на свадьбе принца Уильяма и ныне принцессы Уэльской в ​​2011 году.

«Вы должны упасть в обморок по стойке смирно. Скорее всего, это будет связано со сломанным носом и целым рядом выпавших зубов», – поделился он.

Хотя очевидно, что есть случаи, когда охранники падают на спину, это считается бесчестным поступком, и поэтому его следует избегать любой ценой. Им также рекомендуется выпивать до пяти литров воды, чтобы избежать обезвоживания, несмотря на то, что они не могут покинуть свои позиции.

Сержант-майор Мотт, который был членом тогдашней гвардии королевы на свадьбе принцессы Дианы с нынешним королем, сказал, что у него есть особый ритуал, чтобы не упасть в обморок. Это включало в себя начало дня с пятимильной пробежки, плотный завтрак, покачивание пальцами ног и напряжением икр.

Также «Курсор» сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл могут посетить коронацию Чарльза, но им готовят «особый» прием.