Принц Гарри и Меган Маркл могут посетить коронацию Чарльза, но им готовят «особый» прием — СМИ

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл посетят коронацию короля Чарльза в Вестминстерском аббатстве 6 мая, но королевские источники утверждают, что некоторые члены семьи устроят им холодный прием.

Принц Гарри и Меган Маркл могут получить холодное обращение на коронационной службе короля Чарльза.

Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские примут участие в грандиозном мероприятии 6 мая — в тот же день, когда исполнится четвертый день рождения сына Арчи — по приглашению отца Гарри, Чарльза.

Как пишет Mirror, вчера вечером стало известно, что многие члены королевской семьи в частном порядке сообщили своим друзьям, что будут относиться к паре «холодно».

Гарри и Меган сбежали из королевской семьи в начале 2020 года, отказавшись от официальных обязанностей. С тех пор они сделали серию громких заявлений о королевской жизни и обвинений в адрес членов королевской семьи в интервью и телешоу, что углубило раскол между парой и семьей Гарри.

Источник, которого издание Mail называет другом королевской семьи, сказал газете: «Очень многие родственники отнесутся к ним холодно. Один сказал мне: «Надеюсь, их посадят в Исландии». Многие члены семьи просто не хотят иметь с ними ничего общего. Если им придется увидеть их на коронации, пусть будет так, но они не хотят с ними общаться».

Сообщается, что Сассексы не будут приглашены присоединиться к традиционному выходу на балкон королевской семьи.

Сейчас продолжаются дискуссии о том, в каких других мероприятиях герцог и герцогиня могут или не могут участвовать во время празднования коронации.

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