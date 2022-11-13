Почти 5 тысяч лет: как выглядит самый старый подводный город на Земле

В 1000 году до нашей эры в этом месте произошли катастрофические события.

Исследователи подробно рассказали об острове Павлопетри (побережье Лаконии, юг Пелопоннеса) ‒ старейшем древнегреческом городе, когда-либо найденным под водой археологами.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Это место в 1967 году открыл Николам Флемминг. Через год после открытия Павлопетри, в 1968 году, археологи из Кембриджского университета посетили это необычное место, чтобы нанести на карту все местоположение и определить размеры древнего затерянного города.

Сначала ученые полагали, что их открытие было первоначально городом микенской эпохи, но более поздние исследования показали, что на самом деле он был намного старше.

Эксперты изучили это место и установили, что первые поселения в этом месте появились в 2800 году до н. э. Этот вывод сделан на основании того, что ряд найденных артефактов датировался бронзовой эпохой.

Исследование также показало, что на этом острове в 1000 году до нашей эры произошли катастрофические землетрясения, которые могли унести город и остров под воду. Однако, природа не только разрушила это место, но и оставила его своего рода неприкосновенным для археологов, которые получили множество ценных данных об этом месте.

ЮНЕСКО признает Павлопетри старейшим подводным городом в мире. Ему более 5000 лет, и он представляет собой один из первых «плановых» городов ‒ с жилыми кварталами, административными зданиями, заводами по производству гончарных изделий, рынками и так далее. Дальнейшие раскопки предоставят новую информацию о древних морских торговых путях, торговле, религии, правительстве и повседневной жизни.

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