Астрономы предлагают интересный метод поиска инопланетной жизни

У астрономов наконец-то появились инструменты для поиска признаков жизни в других мирах.

Одна группа ученых считает, что их лучший шанс — это бромистый метил (CH4Br) в надежде, что инопланетная растительность имеет схему удаления отходов, аналогичную той, которая широко распространена на Земле.

Статья опубликована в The Astrophysical Journal.

Способность телескопов, таких как JWST, и будущих гигантских наземных инструментов обнаруживать газы в атмосферах планет, вращающихся вокруг других звезд, может изменить правила игры в поисках инопланетной жизни. Однако остается главная проблема: найти газы, производимые только живыми существами, а не небиологическими источниками.

Аспирант Калифорнийского университета в Риверсайде Микаэла Леунг утверждает в новом исследовании, что целью должен быть бромистый метил.

Хотя мы чаще всего сталкиваемся с бромистым метилом при употреблении в пищу представителей семейства капустных, многие организмы используют его для выведения токсинов. Добавляя углерод и три атома водорода к потенциально опасному химическому веществу, формы жизни могут производить газ, который «выходит, превращая токсин в чью-то чужую проблему». Этот процесс известен как метилирование.

«Метилирование настолько широко распространено на Земле, что мы ожидаем, что жизнь где-либо еще будет его выполнять. У большинства клеток есть механизмы для удаления вредных веществ», — сказала Леунг в своем заявлении.

Это не означает, что жизнь где-либо еще, которая может принимать некоторые химические вещества, вредящие земной жизни, будет делать то же самое. Однако, имея только одну живую планету, все, что мы можем сделать, это экстраполировать.

Существующий целевой список газов вызовет много споров, когда они будут найдем. Метан, например, выделяется вулканами, а также микроорганизмами, и его много в мирах Солнечной системы, в безжизненности которых ученые не сомневаемся.

Леунг признает, что это может быть верно для бромистого метила, но в меньшей степени: «Существует ограниченное количество способов создания этого газа с помощью небиологических средств, поэтому если вы его найдете, это будет более показательно для жизни».

По словам Леунг, бромистый метил также разлагается достаточно быстро, поэтому, если он будет найдем, то мы, вероятно, увидим живой мир, а не тот, где жизнь давно вымерла. Спектральная сигнатура бромистого метила настолько близка к сигнатуре метилхлорида, который уже является излюбленной биосигнатурой , что при одном и том же поиске можно найти и то, и другое.

Однако есть причина, по которой бромистый метил не был в списке приоритетов астробиологов: инопланетная цивилизация, смотрящая на Землю, не заметит его. Сочетание воды и ультрафиолетового излучения разрушает ее, поэтому даже полей брюссельской капусты недостаточно, чтобы сделать ее значительной частью нашей атмосферы.

Однако Леунг и соавторы утверждают, что это не относится к планете, вращающейся вокруг красного карлика, где уровень УФ-излучения будет ниже. Это включает в себя большинство похожих на Землю планет, чьи атмосферные спектры мы собираемся собирать в ближайшее время.

Продолжаются споры о том, могут ли красные карлики иметь планеты, поддерживающие жизнь, или их вспышки удалят атмосферу, оставив голую скалу. Однако, если атмосфера выживет, по словам Леунг, бромистый метил должен быть примерно в 10 000 раз более обнаружимым, чем для планеты, похожей на Землю.

Авторы описывают бромистый метил как биосигнатуру «замкового камня», присутствие которой, наряду с более распространенными газами, такими как кислород или метан, может быть почти окончательным.

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