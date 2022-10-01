Подсчитано, сколько человеческого мусора находится на Марсе

Человечество еще не успело колонизировать Марс, но уже оставляет на планете большое количество мусора, который может, как говорят ученые, представлять риск для проведения будущих миссий.

Об этом сообщает Tech Times.

Исследователи говорят, что на Красной планете есть три источника мусора: выброшенное оборудование, а также недействующие и потерпевшие крушение космические аппараты, которые были запущены на Марс.

Ученый Кагри Килич из Университета Западной Вирджинии говорит, что сейчас на Красной планете находится около 7 119 кг человеческого мусора. За последние 50 лет искусственные объекты туда отправляли 14 разных стран. Основной мусор — это обломки, части модуля и детали космических аппаратов.

Согласно данным, общая масса каждого космического корабля, который когда-либо был отправлен на Марс, составляет около 9979 кг. А всего на планете находится 7 119 кг человеческого мусора.

«Курсор» писал ранее, что разговоры о колонизации Марса уже не выглядят чем-то фантастическим, ведь на Красной планете собираются построить целый город. Но условия там далеки от идеальных, в частности, проблема состоит в отсутствии кислорода. Что будет, если астронавт снимет скафандр и вдохнет марсианский воздух?