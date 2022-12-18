Понадобилось десять лет: в Израиле расшифровали надпись на древнем артефакте

Ученые прочитали надпись на найденном в Иерусалиме артефакте. Там содержится информация о событиях библейских времен.

Израильским археологам после долгих лет исследований удалось прочитать надпись VIII века до н.э., которую обнаружили на каменной табличке во время раскопок в иерусалимском национальном парке «Город Давида».

Об этом сообщает Arkeonews.

Сам артефакт был обнаружен еще в 2007 году, но только теперь надпись на нем смогли расшифровать.

Прочесть и определить принадлежность древней записи смогли профессор Гершон Галил, глава Института библейских исследований и древней истории Хайфского университета, и Эли Шукрон из исследовательского института Библии и древней истории.

Небольшой каменный фрагмент имеет размеры всего около 13,5 сантиметра в длину и 10 сантиметров в ширину. Есть две строки письма, содержащие шесть букв, начертанных древнееврейским шрифтом.

Прежде всего в этом тексте была выявлена частично сохранившееся имя древнего библейского царя, и этот фрагмент можно было заполнить, чтобы прочитать определенную часть Библии, относящуюся к Езекии.

Надпись ссылается на царя Езекию и его достижения. Имя Езекии несколько раз упоминается в Библии в связи со строительством бассейнов и туннелей, и обнаружение камня с надписью было сделано именно в таком «бассейне».

Эли Шукрон и Ронни Райх обнаружили фрагмент известняка возле искусственного бассейна в туннеле Силоам, в куче мусора, содержащей черепки глиняной посуды, датируемые 8 веком до нашей эры.

По словам профессора Гершона Галила, бывшего заведующего кафедрой еврейской истории университета, в надписях упоминается имя Езекии и кратко излагаются его основные действия в течение первых 17 лет его правления, в том числе водный проект (вырубка Силоамского тоннеля и бассейн), ритуальная реформа, завоевание филистимлян и накопление собственности.

В результате своего многолетнего аналитического труда исследователи пришли к выводу, что полная надпись была: «Езекия сделал купальню в Иерусалиме».

Эта надпись также очень похожа по стилю на буквы известной Силоамской надписи, найденной в туннеле Езекии. Согласно этой надписи, туннель был построен путем раскопок с обоих концов и соединения их посередине. Туннель предназначался для подачи воды в город, чтобы атакующие ассирийцы во главе с Сеннахиримом не могли перекрыть подачу воды в Иерусалим.

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