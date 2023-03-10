В израильском отеле заметили необычное животное

Это существо способно подниматься до 3500 метров над уровнем мор.

В 5-звездочном израильском отеле сняли видео, на котором видно альпийского горного козла, сидящего на кровати.

Отметим, что альпийский горный козел, также известный как козел, ибекс или козерог, является видом парнокопытных из рода горных козлов. Эти животные обитают на высоте между границами леса и льда.

Они могут подниматься до 3500 метров над уровнем моря, а зимой обитают в основном в более низких местностях, чем летом. Однако и летом ибекс может спускаться на альпийские луга в поисках пищи. Ночует обычно высоко в горах.

В типичное стадо козерогов входят 10-20 самок и детёныши. Также есть менее устойчивые стада молодых холостяков, а также живущие поодиночке зрелые самцы.

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