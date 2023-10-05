Популярный орех оказался опасным для здоровья

Эти орехи богаты антиоксидантами и другими полезными питательными веществами, но имеют и серьезные побочные эффекты

Грецкие орехи пользуются большой популярностью и часто включаются в различные блюда и сладости. Однако, если их употреблять в избытке, это может иметь отрицательные последствия для здоровья.

Об этом пишет "Stylecraze".

Рекомендуется употреблять не более 7 орехов в день для оптимального здоровья и благополучного самочувствия. Слишком большое количество орехов может вызвать проблемы с пищеварением. Клетчатка, содержащаяся в орехах, может способствовать возникновению запоров, вздутия живота, газов, болей в животе, рвоты или диареи.

Также грецкие орехи могут вызывать аллергические реакции. Аллергия на орехи довольно распространена, и симптомы могут включать тошноту, затрудненное дыхание, зуд в ротовой полости, горле или глазах, головные боли и заложенность носа.

Кроме того, грецкие орехи являются калорийным продуктом, хотя они также богаты клетчаткой и могут помогать в процессе похудения. Однако употребление слишком большого количества орехов может привести к повышенному потреблению калорий и увеличению веса.

Необходимо быть особенно осторожным с грецкими орехами, когда дело касается детей. Маленьким детям сложно прокусить орех и безопасно его проглотить, поэтому они могут подвергаться риску задыхания. Грецкие орехи относительно больше других орехов, что повышает этот риск. Если вашему ребенку меньше 7 лет, не рекомендуется давать ему грецкие орехи, чтобы избежать подобной опасности.

Поэтому, хотя грецкие орехи содержат множество полезных веществ, важно употреблять их с умеренностью и соблюдать предосторожность, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Также медики назвали 5 причин в пользу грецких орехов.