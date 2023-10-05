Исследования показали, как использование гаджетов влияет на риск заболевания онкологией.

Группа европейских ученых провела обширное исследование под названием MOBI-KIDS с целью изучить влияние беспроводных средств связи на вероятность развития опухолей мозга у детей и взрослых. Об этом пишет "Science Direct".

Исследование MOBI-KIDS было проведено в период с 2010 по 2015 годы в 14 странах. В него включились 898 пациентов в возрасте от 10 до 24 лет, у которых были обнаружены опухоли мозга, а также 1912 человек из контрольной группы.

Участники исследования заполнили анкеты, в которых сообщали о частоте и продолжительности использования различных беспроводных устройств.

После анализа полученных данных, ученые пришли к выводу, что использование мобильных и беспроводных стационарных телефонов у молодых людей не связано с повышенным риском развития опухолей головного мозга. Это дает дополнительные данные для понимания взаимосвязи между беспроводной связью и здоровьем.

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