Повышают риск диабета: названы опасные повседневные привычки

Снизить риски развития болезни под силу каждому.

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. Этой болезни подвержены в равной мере как мужчины, так и женщины, а развиваться болезнь может начать практически в любом возрасте, говорят врачи.

Об этом пишет Health Shots.

Несмотря на то, что часто жертвами болезни становятся люди, которые имеют к ней генетическую предрасположенность, но определяющее значение может иметь образ жизни человека, его привычки, режим и рацион.

Часто дать толчок к развитию болезни может увлечение вредными напитками - энергетиками, сладкими газировками и алкоголем. Ежедневное употребление таких напитков может увеличить риск болезни на 30-35%, говорят врачи. Вместо этого они рекомендуют пить травяные чаи и натуральный кофе, который особенно важен в профилактике диабета. Научные исследования показали, что употребление кофе один или два раза в день уменьшает вероятность развития преддиабетного состояния.