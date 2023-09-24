Повышают риск диабета: названы опасные повседневные привычки

Об этом пишет Health Shots.
Несмотря на то, что часто жертвами болезни становятся люди, которые имеют к ней генетическую предрасположенность, но определяющее значение может иметь образ жизни человека, его привычки, режим и рацион.
Часто дать толчок к развитию болезни может увлечение вредными напитками - энергетиками, сладкими газировками и алкоголем. Ежедневное употребление таких напитков может увеличить риск болезни на 30-35%, говорят врачи. Вместо этого они рекомендуют пить травяные чаи и натуральный кофе, который особенно важен в профилактике диабета. Научные исследования показали, что употребление кофе один или два раза в день уменьшает вероятность развития преддиабетного состояния.
Вредной привычкой является также любовь к фастфуду, что связано с опасностью накопления висцерального жира. Большое его количество не только приводит к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, но и снижению чувствительности организма к инсулину.
Американские медики напомнили также и о важности витамина D, так как его дефицит может спровоцировать диабет. При этом получать его важно не только за счет продуктов, но и солнца, так как в последнем случае параллельно происходит улучшение функционирования поджелудочной железы.
Курсор ранее писал, что кардиолог перечислила продукты, способные вызвать диабет.
Кроме того, назван единственный орех, который поможет похудеть и избавиться от диабета.