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Повышают риск диабета: названы опасные повседневные привычки

17:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com
Снизить риски развития болезни под силу каждому.
Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний во всем мире.  Этой болезни подвержены в равной мере как мужчины, так и женщины, а развиваться болезнь может начать практически в любом возрасте, говорят врачи.

Об этом пишет Health Shots.

Несмотря на то, что часто жертвами болезни становятся люди, которые имеют к ней генетическую предрасположенность, но определяющее значение может иметь образ жизни человека, его привычки, режим и рацион.

Часто дать толчок к развитию болезни может увлечение вредными напитками - энергетиками, сладкими газировками и алкоголем. Ежедневное употребление таких напитков может увеличить риск болезни на 30-35%, говорят врачи. Вместо этого они рекомендуют пить травяные чаи и натуральный кофе, который особенно важен в профилактике диабета. Научные исследования показали, что употребление кофе один или два раза в день уменьшает вероятность развития преддиабетного состояния.

Вредной привычкой является также любовь к фастфуду, что связано с опасностью накопления висцерального жира. Большое его количество не только приводит к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, но и снижению чувствительности организма к инсулину.

Американские медики напомнили также  и о важности витамина D, так как его дефицит может спровоцировать диабет. При этом получать его важно не только за счет продуктов, но и солнца, так как в последнем случае параллельно происходит улучшение функционирования поджелудочной железы.

Курсор ранее писал, что кардиолог перечислила продукты, способные вызвать диабет.

Кроме того, назван единственный орех, который поможет похудеть и избавиться от диабета.

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