Как считает доктор-диетолог Арчана Батра, переход на совершенно новый тип питания может быть непростой задачей для обычного человека. Строгие ограничения часто ведут к стрессу, а затем к тому, что мы начинаем обманывать себя, срываемся с диеты и возвращаемся к старым привычкам. Вот почему правило 80/20 было введено - оно позволяет сохранять удовольствие от любимых продуктов, несмотря на желание похудеть.

Нахождение диеты, которая соответствует вашим потребностям и образу жизни, имеет большое значение. Правило 80/20 может быть отличным планом питания, который учитывает все ваши нужды. Этот метод позволяет вам оставаться удовлетворенным на протяжении более продолжительного времени, уменьшая чувство голода. Он объединяет в себе употребление пищи, необходимой для поддержания здорового организма, и небольшие удовольствия, которые поднимают настроение. Вместо строгого сокращения приемов пищи и полного исключения углеводов, правило 80/20 сосредотачивается на равномерном распределении других питательных компонентов и углеводов в течение дня.

Правило 80/20 часто называют как простым руководством, так и самостоятельной диетой. Суть его заключается в том, чтобы 80% вашего рациона составляли продукты, богатые питательными компонентами, такими как белки, жиры, углеводы и минералы, а 20% могут составлять угощения, которые вам лично нравятся. Это может быть чипсы, мороженое и другие угощения, которые обычно считаются вредными. Таким образом, вы сможете поддерживать сбалансированный рацион, не отказывая себе в удовольствии от ненужных, но желанных угощений.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.