Каждый год 12 тысяч жителей США ошибочно считаются умершими.

Жительницу США ошибочно считали мертвой почти два десятилетия, что крайне негативно повлияло на ее жизнь.

Об этом сообщает Daily Mail.

Медлин-Мишель Картен из Сент-Луиса (штат Миссури) является живой и здоровой, но в течение последних 17 лет правительство США объявило ее мертвой. Впервые об этой шокирующей ситуации американка рассказала еще в 2007 года, когда, будучи студенткой, занималась изучением предпринимательства и бизнес-технологий Университете Уэбстера. Тогда ей отказали в предоставлении финпомощи, потому что ее признали мертвой.

По словам Картен, она даже получала документы от кредитора, где было подтверждено, что она "умерла". Оказалось, что кредитные счеты содержали аналогичные сведения.

"Теперь они говорят: "Докажите нам, что вы не мертвы", – сказала она.

Спустя два десятилетия ситуация лишь ухудшилась. Женщина утверждает, что это "ужас коррупции". Так, американке отказали в ипотеке, из-за чего она не смогла стать владелицей дома.

"Это испортило всю мою жизнь. Это повлияло на мою жизнь в финансовом плане. Если бы я хотела купить дом, этого бы не произошло", – отметила она.

Более того, для Картен стало практически невозможным даже остаться на своем рабочем месте.

"Это просто вопрос времени, прежде чем мой номер социального страхования догонит меня, и тогда им придется меня отпустить… HR не может обработать заработную плату", – добавила она.

В Консультативном совете соцобеспечения утверждают, что каждый год 12 тысяч жителей США ошибочно считаются умершими. Эта ситуация может возникнуть из-за простой ошибки. К примеру, если в картотеку смерти Совета ввели неправильный номер.

В 2019 году Медлин подала иск, потребовав от Управления соцобеспечения и других госучреждений возмещения ущерба на сумму 12 миллионов долларов. Тем не менее суд отклонил иск из-за суверенного иммунитета у правительства.

Также "Курсор" сообщал, что мужчина "умер" на семь минут и поделился своими ощущениями.