Мужчина "умер" на семь минут и поделился своими ощущениями

В следствие ДТП Джон Дэвис попал в больницу, после клинической смерти медикам удалось снова заставить его сердце биться.

Джон Дэвис, перенесший клиническую смерть после того, как попал в аварию на скутере, рассказал о своих ощущениях в течение тех семи минут, во время которых он находился на грани между жизнью и смертью.

Соответствующее видео публикует YouTube-канал The Other Side NDE. В частности, мужчина рассказал, что закрыл глаза, и ему показалось, что в следующую секунду он стоял в самом красивом здании, которое он когда-либо видел.

"К тому времени я этого не знал, но у каждого из нас есть духовные наставники, которые находятся с нами, когда мы вступаем в нашу жизнь. Фактически духовные наставники помогают нам планировать свою жизнь. У меня был духовный наставник. Он сказал: "Я твой духовный наставник. Меня зовут Алан", - рассказал мужчина.

По его словам, после этого его отвели в круглый дом, чтобы он мог увидеть свой жизненный путь.

"Вдруг экраны кинотеатров вспыхнули, и на них начали показывать разные эпизоды из моей жизни. На одном экране был я в детстве, на другом — в подростковом возрасте, на третьем — в начальной школе, и на нем была показана вся моя жизнь вплоть до 21 года. И в этот момент мой гид объяснил мне, что у каждого есть обзоры жизни, и они могут видеть свою жизнь такой, какой она была тогда", - поделился Джон.

Позже, согласно его рассказу, Алан вывел его на улицу, где он мог созерцать еще один большой экран, на котором показывалось, какими были его прошлые жизни.

"Одна жизнь, которую он показал мне, была жизнью монаха. Во второй жизни он показал мне, что у меня есть тачка, полная обуви, и в той жизни я был торговцем обувью. Третья жизнь, которую он мне показал, была жизнью рыбака. У меня была деревянная лодка и сетка, и моя работа заключалась в том, чтобы ловить рыбу для деревни", - говорит мужчина.

Следующим местом, куда попал Джон, была огромная библиотека.

"На диване сидела женщина. У нее были длинные, как смола, черные волосы до талии, она была одета во что-то вроде пурпурно-бордового платья и смотрела то, что сегодня мы бы назвали телевизором с плоским экраном. Она наблюдала за битвой, которая произошла на Земле 200 лет назад между индейскими племенами равнин и кавалерией США, - рассказал Джон.

Он также имел возможность посетить замок, где была еще одна женщина — на этот раз с "клубничными светлыми волосами".

"Она действительно подошла ко мне во время этого опыта, и вот что-то, за что я до сих пор ругаю себя… Вот я на другой стороне, я мог бы спросить эту девушку о чем угодно, но она подошла ко мне и сказала: "Я могу чем-то тебе помочь?". Знаете, что я ей сказал? Я сказал: "О, нет, спасибо. Я только смотрю", - вспоминает свои ощущения мужчина, перенесший клиническую смерть.

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