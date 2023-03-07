Предвестник инсульта: врачи назвали опасный симптом

Американские исследователи в рамках нового исследования установили, что сторожевая головная боль, также известная как сторожевая цефалгия, – симптом приближающегося инсульта.

Об этом сообщает Express.

В рамках нового исследования Американская академия неврологии установила, что за 7 дней до инсульта могут появиться первые его симптомы. Так, ученые изучили данные 2416 человек, среди которых 549 пережили мини-инсульты до того, как состояние их здоровья приблизилось к критическому.

Отметим, что мини-инсульт является транзиторной ишемической атакой (TIA), при которой происходит временное нарушение кровоснабжения части мозга. TIA свойственны симптомы, напоминающие инсульт, но это состояние продолжается лишь несколько минут и не провоцирует нарушение мозга.

Оказалось, что есть тревожный признак транзиторной ишемической атаки, а именно сторожевая цефалгия, также известная как сторожевая головная боль. По мнению медиков, это потенциальный признак будущего инсульта. Сторожевой головной боли свойственный интенсивный, внезапный и постоянный характер, отличающий от любых других головных болей.

Среди признаков сторожевой головной боли называют ее внезапность и огромную силу. Пережившие ее люди называют эту боль как худшую в их жизни. Она отличается от других разновидностей головных болей тем, что она интенсивная и локальная, может сопровождаться другими симптомами, а именно тошнотой, головокружением, рвотой и ригидностью шеи.

По словам медицинского директора GlowBar Джозефа Амбани, если человек заметил какие-либо среди вышеописанных симптомов, то ему нужно обратиться ко врачам. Сперва специалисты должны провести обследование для определения причины сторожевых головных болей, а после назначить лечение.

Ранее «Курсор» рассказывал о факторах, повышающих риск инсульта у женщин.