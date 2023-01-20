Ученые выяснили, какие факторы повышают риск инсульта у женщин

Американские врачи определили, какие факторы повышают риск инсульта у женщин.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Stroke.

Ученые говорят, что женщины больше мужчин подвержены инсульту – в США от него ежегодно страдает на 55 тысяч женщин больше, чем мужчин.

Проведя систематический анализ десятков научных работ, посвященных инсультам, исследователи выделили несколько факторов, повышающих риск развития инсульта у женщин. Таковыми оказались раннее начало менструации (до 10 лет), ранняя менопазуа (ранее 45 лет), низкий уровень гормона дегидроэпиандростерона и прием оральных контрацептивов.

Также в группу риска попали женщины, испытывавшие проблемы со здоровьем во время и после беременности – гестационный диабет, преэклампсию или гипертензию.

Врачи подчеркивают, что этим женщинам необходимо наиболее тщательно следить за своим здоровьем и придерживаться здорового образа жизни. Также они отмечают необходимость исследований в области снижения риска у женщин с осложнениями беременности.

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