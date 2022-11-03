Причина в сексе: раскрыта интересная теория исчезновения неандертальцев

Исследование ДНК Homo sapiens показало, что оно встречается у современных людей, но никогда не встречается у неандертальцев.

Согласно одной из версий Homo sapiens использовали для продолжения своего рода женщин из вида неандертальцев.

Профессор Музея естественной истории в Лондоне Крис Стрингер провел исследование и проверил свою теорию исчезновению неандертальцев, пишет Independent.

Ученый предположил, что этот вид стал жертвой любви, а не климатических катастроф или войны.

Профессора натолкнуло на эту мысль исследование ДНК Homo sapiens, которая есть у современных людей, но никогда не встречается в образцах неандертальцев. Поэтому Крис Стрингер посчитал, что передача генов могла происходить лишь в одну сторону.

Этого можно было достичь особенным спариванием: последующее поколение людей, появившихся в результате объединения видов неандертальца и Homo sapiens, соединялось только с людьми.

Итоги могли быть следующими. Всего за одну смену поколений ДНК Homo sapiens пропало бы у неандертальцев, но при этом продолжало встречаться и распространяться в племенах людей разумных.

Согласно другой теории, более жестокой, причина связана с охотой. Возможно, племена Homo sapiens целенаправленно отлавливали женщин-неандертальцев, чтобы использовать для продолжения их рода.

Древние люди не имели возможности размножаться сами – у них не было самок для оплодотворения. Профессор Стрингер сказал: «Есть много доказательств проникновения в наши гены ДНК неандертальцев, но при этом нет фактов скрещивания в другую сторону».

При этом Homo sapiens и неандертальцы произошли от одного предка, но их линии пошли разными направлениями сотни тысяч лет назад. Первые контакты между ними происходили в Азии и Европе примерно 60 тысяч лет назад. А спустя 20 тысяч лет неандертальцы полностью исчезли с лица земли.

Сегодня на планете до сих пор есть территории, где этот вид ДНК получил широкое распространение среди людей, в частности живущие за пределами Африки имеют около 2% ДНК неандертальца. Это имеет и положительный и отрицательный эффект, поэтому одним болезням люди подвержены, а другим нет.

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